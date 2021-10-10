В сети появилось видео избиения и смерти женщины на площади в Москве

Департамент транспорта города Москвы в своем Telegram-канале опубликовал видео с камер электробуса, на которых показан инцидент с избиением и гибелью женщины на площади Киевского вокзала в Москве.

На показанных кадрах неизвестный мужчина ударяет ее со всей силы сначала ногой, а потом рукой, выталкивая погибшую на дорогу. Электробус при этом медленно движется к остановке, и она попадает под колеса транспортного средства. При этом она ударяется об асфальт головой.

Ранее стало известно, что напавшего на погибшую мужчину задержали и должны доставить в Следственный комитет на допрос. По данным следствия, он нанес ей удары в ходе конфликта.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.