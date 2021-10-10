Врач Саакашвили заявил, что экс-президенту Грузии требуется госпитализация

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме с 1 октября, ухудшилось. Об этом заявил личный врач политика Николоз Кипшидзе, сообщает ТАСС.

По словам медика, сейчас экс-президенту трудно передвигаться и говорить.

«У Саакашвили заболевание крови – талассемия (наследственное генетическое заболевание, возникает при повреждении генов гемоглобина – прим. ред.). Это не смертельное заболевание, но ему категорически нельзя голодать», — пояснил Кипшидзе.

Он отметил, что состояние Саакашвили резко ухудшилось за последние два дня.

«Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу», — сказал Кипшидзе.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

В знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку.