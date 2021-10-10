Подруга погибшей в ДТП в Сочи обратилась к Собчак, но та ее проигнорировала

Подруга Екатерины Тарасовой, которая скончалась в результате ДТП с участием Ксении Собчак, попросила телеведущую помочь шестилетней дочери погибшей. Видео ее обращения опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

«Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей — Маше, которой шесть лет. Но я столкнулась с абсолютнейшим человеческим равнодушием, безразличием. Я призываю общественность как-то повлиять на это», — сказала подруга Тарасовой.

Помимо дочки у Тарасовой осталась еще мама-пенсионерка на другом конце страны. Шестилетнюю Машу готовы забрать друзья погибшей, а отец с ребенком не общается.

В последнее время Тарасова вела авторский курс в Сочи по растяжке и медитации. В скором времени она планировала вернуться в Москву к дочери.

После публикации видео Собчак написала в своем Telegram-канале, что у нее нет входящих сообщений об этом.

«Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться», — заявила Собчак.

ДТП случилось вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. Водитель Mercedes S 500, в котором находилась телеведущая, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. Вторую иномарку от удара отбросило на микроавтобус. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Находившиеся в машине 28-летний водитель и 29-летняя женщина получили травмы. Подробнее читайте в материале «Газеты ру».