Азербайджанцы забили барашка для продолжающего голодовку Саакашвили

Жители грузинского села Муганло устроили акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом говорится в Telegram-канале издания «Sputnik Грузия».

Как сообщается, люди забили для политика барашка. Таким необычным способом они призвали его прекратить голодовку.

Граждане привезли мясо, мед, фрукты и другие гостинцы к зданию тюрьмы, в которой содержится бывший глава государства. Они отдали продукты участникам акции в поддержку Саакашвили.

Муганло (до 2014 года Йормуганло) — село в муниципалитете Сагареджо, где живет около 2,5 тысячи человек, в основном, этнических азербайджанцев.

Ранее стало известно, что народное движение во главе с депутатом парламента Грузии Тако Чарквиани проводит акцию протеста у здания парламента в Тбилиси с требованием освободить из тюрьмы Саакашвили.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. Украина обещает приложить все усилия для его экстрадиции, однако грузинские власти правовых оснований для этого не видят.

Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором связал свое задержании в Грузии с тем, что у власти находится партия, сотрудничающая с Москвой. Позднее в знак протеста против обвинений в тюрьме Саакашвили объявил голодовку, но недавно начал понемногу принимать пищу.