Глава Минпросвещения предложил создать федеральную систему учета успеваемости

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о необходимости создания федеральной электронной системы учета успеваемости школьников, сообщает РИА «Новости».

В ходе Всероссийского экспертного педагогического совета один из участников заявил, что в его школе сменились три подобные системы.

«Решение только может быть одно — введение федеральной системы», — отреагировал на заявление Кравцов.

По его мнению, высокие требования, которые предъявляются к государственным системам, позволят минимизировать утечку персональных данных.

9 октября в Гостином дворе открылся первый всероссийский форум классных руководителей, 1000 участников которого обсудили актуальные вопросы воспитания, профессионального образования, образа и этики современного педагога. Форум проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

По итогам форума будет принят Меморандум, который послужит основой реализации государственной политики и работы Министерства просвещения РФ и других структур в области воспитания. Его будут обсуждать в том числе на круглых столах и панельных дискуссиях.