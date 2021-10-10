Команда Собчак пообещала помочь семьям погибших и пострадавших в ДТП

Семьям погибших и пострадавших в результате аварии в Сочи, виновником которой стал водитель телеведущей Ксении Собчак, будет оказана поддержка. Об этом заявил Telegram-каналу «Подъем» директор ведущей Кирилл Суханов.

«У нас команда этим занимается. Безусловно, все будет реализовано. Я просто не знаю, с кем уже связались, с кем еще нет, но точно будем со всеми пассажирами второй машины держать связь и будет оказана поддержка. С водителем, с которым мы ехали, разумеется, мы тоже на связи», — сказал директор Собчак.

Он также рассказал свою версию событий. По его словам, сразу после ДТП он позвонил организаторам мероприятия, в котором участвовала Собчак, и попросил вызвать экстренные службы.

«Я отправил локацию, попросил вызвать скорую. Организаторы вызвали скорую, и скорая на мой телефон уже звонила, что подъехала на место. В этот момент мы двигались в аэропорт. Организаторы отправили за нами машину. Мы пересели в нее и уехали», — пояснил Суханов.

Помимо этого, он раскрыл подробности травм, которые получила ведущая и он сам. Согласно Суханову, удар пришелся на ту сторону автомобиля, где сидела Собчак.

«Ксения в момент ДТП на какое-то время потеряла сознание. У нее сотрясение мозга. У меня вывих ноги и есть трещина в ребре», — сказал он.

По данным издания Readovka, ДТП произошло вечером 9 октября на дороге в Красную поляну. Mercedes телеведущей выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, находившаяся в салоне Volkswagen, вторая пассажирка и водитель пострадали.

Таксист Олег Цой, который устроил смертельную аварию, когда вез Собчак в аэропорт, признал вину.