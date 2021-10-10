В Калифорнии магазины игрушек обязали оборудовать гендерно нейтральные отделы

Власти американского штата Калифорния потребовали от крупных торговых сетей, занимающихся детскими товарами, оборудовать гендерно-нейтральные секции с игрушками и гигиеническими средствами. Об этом сообщает газета New York Post.

В статье говорится, что законопроект, разработанный членом законодательного собрания штата от Демократической партии Эваном Лоу, уже подписал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Мы должны прекратить клеймить то, что приемлемо для определенных полов, и просто позволить детям оставаться детьми. Я надеюсь, что этот закон побудит большее количество предприятий в Калифорнии и США избежать закрепления вредных и устаревших стереотипов», — заявил Лоу.

Закон был принят с третьей попытки, инициативу предлагали в 2019 и 2020 годах, но тогда она была отвергнута.

New York Post отмечает, что закон продвигали активисты ЛГБТ, которые полагают, что розовый и голубой цвета, используемые маркетологами, усиливают гендерные стереотипы и наносит вред детям.

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