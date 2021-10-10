Фигурант уголовного дела о ДТП с участием Собчак отпущен под подписку о невыезде

Водителя, который является подозреваемым по уголовному делу по факту ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак, отпустили под подписку о невыезде. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее стало известно, что таксист Олег Цой, который устроил смертельную аварию, когда вез Собчак в аэропорт, признал вину.

По данным издания Readovka, ДТП произошло вечером 9 октября на дороге в Красную поляну. Mercedes телеведущей выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, находившаяся в салоне Volkswagen, вторая пассажирка и водитель пострадали.

Также сообщалось, что один из пострадавших в аварии позже скончался в больнице.

Как рассказала сама Собчак, в результате происшествия она получила сотрясение мозга.