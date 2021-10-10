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Россия депортировала грузина, сбежавшего из-под конвоя во Внуково

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники полиции задержали гражданина Грузии, который сбежал из-под стражи из московского аэропорта Внуково при его выдворении из страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Согласно данным правоохранителей, 30 сентября гражданин Грузии 1971 года рождения, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта. Мужчина сел в находившийся поблизости автомобиль и уехал на нем. При этом машина протащила несколько десятков метров полицейского, пытавшегося остановить нарушителя. Стражу порядка понадобилась медицинская помощь.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что по факту инцидента заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как передает РИА «Новости», подозреваемый признал вину и раскаялся, ему уже предъявили обвинение.

Ранее стало известно, что в аэропорту Внуково мужчина, которого должны были депортировать в Армению, сбил на автомобиле сотрудника конвойной службы и скрылся. Как сообщалось, 58-летнего Александра Эмухвари и 50-летнего Александра Давитана повезли сдавать тест на коронавирус перед депортацией в Ереван. Оба мужчины судимы за кражу.

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