Водитель Volkswagen заявил, что Собчак не стала помогать пострадавшим

Водитель Volkswagen Роберт Гедян, в который врезался выехавший на полосу встречного движения Mercedes, перевозивший Ксению Собчак, заявил, что пострадавшим помогли случайные очевидцы — журналистка со спутниками вышла из автомобиля только через 5-10 минут, чтобы пересесть в другую машину, передает Telegram-канал Baza.

Канал отмечает, что Гедян рассказал об этом на допросе, проведенном сотрудниками правоохранительных органов.

По его словам, Mercedes появился внезапно — времени уйти от лобового столкновения не было. Помимо водителя в Volkswagen было двое пассажирок, в результате аварии одна погибла, вторая находится в больнице в тяжелом состоянии. У Гедяна диагностирован вывих головки бедренной кости, в настоящее время он также лежит в больнице.

Ранее таксист Олег Цой, который устроил смертельную аварию, когда вез Ксению Собчак в аэропорт, признал вину.

До этого было опубликовано видео с места ДТП.

По данным Readovka, инцидент произошел вечером 9 октября на дороге в Красную поляну. Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, который отлетел и врезался в автобус.