Жириновский назвал пандемию «гражданской войной» и призвал обеспечить победу «белых»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил пандемию коронавируса с «гражданской войной» и призвал обеспечить победу «белых». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пандемия «порой принимает свирепые формы».

«Ее можно сравнить с гражданской войной», — написал политик.

Он объяснил такое сравнение: красные — это COVID-19, а белые — вакцина.

«Коронавирус — это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина — это белые, они в обороне, в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается», — заявил Жириновский.

По его мнению, необходимо объединиться и обеспечить победу белых.

Согласно последним данным, в России выявлено уже 7 775 365 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 6 858 119, скончались 216 415 человек.

Ранее Жириновский предположил, что граждан, которые заражают других, «ждут более жесткие меры» и «усиление ответственности».