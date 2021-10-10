Источник уточнил число жертв в ДТП с Собчак

В результате аварии, виновником которой стал водитель телеведущей Ксении Собчак, погиб один человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проверенный источник.

По словам источника, водитель Volkswagen, в который врезался автомобиль с телеведущей, а также вторая пассажирка находятся в больнице. За жизнь последней сейчас борются врачи, так как она находится в тяжелом состоянии.

«Прогнозы обнадеживающие, прооперировали», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли 35-летняя Екатерина Тарасова и 29-летняя женщина.

ДТП случилось вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае. Водитель Собчак, 39-летний Олег Цой, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, в котором находилась Тарасова и еще двое людей. От удара машину отбросило на микроавтобус. Подробнее читайте в материале «Газеты ру».