Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сборная Италии обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций 17:52
Синоптик Тишковец рассказал, когда закончится бабье лето 17:50
Jyllands-Posten: Европу ждет топливный кризис из-за аномально холодной зимы 17:38
В Москве открыли памятник Эдуарду Лимонову 17:37
Волочкова оценила ситуацию с техникой безопасности в Большом театре 17:32
Захарова раскритиковала решение ФРГ в отношении блокадников-евреев 17:26
Почетный президент РФС о новом тренере «Локомотива»: понятия не имею, кто... 17:24
Метеоролог рассказал, что в октябре в Москве заморозков не ожидается 17:15
Кожевников прокомментировал слова экс-игрока НХЛ о том, что Овечкин... 17:10
На Украине заявили, что Крым можно вернуть «за пять минут» 17:02

За пострадавшими в авиакатастрофе в Татарстане отправили спецборт

close
100%
Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

Для эвакуации пострадавших в крушении самолета L-410 в под татарстанским Мензелинском в Набережные Челны вылетел специальный борт МЧС — «Суперджет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в в авиационных службах

«Из Жуковского в Набережные Челны вылетел «суперджет» МЧС России для эвакуации пострадавших в крушении L-410 в Москву. На его борту также находится рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном», — рассказал источник.

Агентство отмечает, что спецборт оборудован медицинскими модулями, позволяющими контролировать состояние пострадавших.

Ранее стало известно, что пять пострадавших при падении L-410 находятся в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что причиной авиакатастрофы могла стать попавшая в двигатель птица.

Самолет L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным Минздрава, в результате погибли 16 человек, еще шесть пострадали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Крушение самолета L-410 в Татарстане. Главное
Минздрав: 16 человек из 22 погибли в авиакатастрофе в Татарстане
«Очень спешил и гнал по встречке». Что известно о ДТП с Собчак
Собчак попала в автомобильную аварию в Сочи, есть погибшие
«Россия и Китай уже изучают нашу технику»
Трамп: оставленные в Афганистане вертолеты Apache попадут в руки «врагов»
Ради визита Нуланд в Россию США сняли санкции с нескольких россиян
В Большом театре после смерти актера отменили показ «Садко»
Президента Чехии госпитализировали после парламентских выборов
Роскосмос приостановит испытания двигателей для передачи кислорода медикам
Новости и материалы
Сборная Италии обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций
Синоптик Тишковец рассказал, когда закончится бабье лето
Jyllands-Posten: Европу ждет топливный кризис из-за аномально холодной зимы
В Москве открыли памятник Эдуарду Лимонову
Волочкова оценила ситуацию с техникой безопасности в Большом театре
Захарова раскритиковала решение ФРГ в отношении блокадников-евреев
Почетный президент РФС о новом тренере «Локомотива»: понятия не имею, кто это такой
Метеоролог рассказал, что в октябре в Москве заморозков не ожидается
Кожевников прокомментировал слова экс-игрока НХЛ о том, что Овечкин «кончился»
На Украине заявили, что Крым можно вернуть «за пять минут»
Жириновский назвал пандемию «гражданской войной» и призвал обеспечить победу «белых»
«Это лучше, чем финал Лиги чемпионов»: легендарный игрок назвал лучшее противостояние в футболе
Источник уточнил число жертв в ДТП с Собчак
Президента Чехии поместили в палату интенсивной терапии
Устроивший смертельное ДТП таксист Собчак признал вину
Смолов отреагировал на мем со своим фингалом
В ФСВТС ответили на слова Трампа о копировании Россией военной техники США
Стала известна личность погибшей в ДТП с Собчак
Все новости
«Просто большой позор»: у дома Порошенко произошли столкновения
Демонстранты пытались прорваться в дом Порошенко
Самый загадочный теракт в СССР: как взорвали Ту-104 над Внуково
50 лет назад был взорван советский Ту-104, летевший из Москвы в Симферополь
Необъявленный локдаун. Какие ограничения вводят в российских регионах
Число заболевших COVID-19 в России за неделю стало максимальным в 2021 году
Экспансия или добрососедство: зачем Узбекистану понадобились российские земли
Заинтересованность в российско-узбекском агропроекте выразили уже 23 субъекта РФ
«Белорусский диктатор шантажирует Европу мигрантами»
В Германии пытаются установить связь Лукашенко с переброской нелегалов
Впервые Гитлера остановили на советском Севере
80 лет назад РККА одержала победу над немецкими войскам в Заполярье и Карелии
Кадры с места падения самолета в Татарстане
29 жертв, 9 задержанных: главное об отравлении алкоголем в Оренбуржье
В Оренбургской области выявлен новый очаг отравления контрафактным спиртным
За что машину могут принудительно снять с учета в ГИБДД
Какие есть основания для прекращения регистрации автомобиля
Таиланд, Италия и Турция: где россияне предпочитают лечить осеннюю хандру
По оценкам экспертов, за границей в этом году смогли отдохнуть всего 17% россиян
«Не хватает только стены»: «ВКонтакте» исполнилось 15 лет
Как менялся дизайн «ВКонтакте» за 15 лет существования соцсети
«Не раздражать и не эпатировать»: блестящие колготки под запретом стилистов
Как выбирать теплые колготки
«Такого не было за 40 лет». Артист Большого театра умер на сцене
Актер миманса Кулеш погиб во время представления оперы «Садко» в Большом театре
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях