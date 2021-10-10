За пострадавшими в авиакатастрофе в Татарстане отправили спецборт

Для эвакуации пострадавших в крушении самолета L-410 в под татарстанским Мензелинском в Набережные Челны вылетел специальный борт МЧС — «Суперджет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в в авиационных службах

«Из Жуковского в Набережные Челны вылетел «суперджет» МЧС России для эвакуации пострадавших в крушении L-410 в Москву. На его борту также находится рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном», — рассказал источник.

Агентство отмечает, что спецборт оборудован медицинскими модулями, позволяющими контролировать состояние пострадавших.

Ранее стало известно, что пять пострадавших при падении L-410 находятся в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что причиной авиакатастрофы могла стать попавшая в двигатель птица.

Самолет L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным Минздрава, в результате погибли 16 человек, еще шесть пострадали.