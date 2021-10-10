Пять пострадавших при крушении самолета в Татарстане находятся в тяжелом состоянии

Главврач городской больницы скорой медицинской помощи Марат Мухамадеев в Набережных Челнах рассказал о состоянии пострадавших при крушении легкомоторного самолета в Татарстане. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно сказать, что состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное. Ни один пациент не находится на искусственной вентиляции легких, то есть с достаточно стабильными параметрами давления пульса и дыхательной функции», — заявил Мухамадеев.

По его словам, в реанимации находятся пять человек в возрасте от 30 до 50 лет. У пострадавших в основном переломы костной ткани, ушибы легких, пневмотораксы.

Лайнер L-410 разбился утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По данным Минздрава, в результате погибли 16 человек, еще шесть пострадали. По данным ДОСААФ, предварительно, причиной крушения L-410 стала техническая поломка, самолет находился под управлением опытных пилотов.

В свою очередь выживший 30-летний парашютист Дмитрий Дербышев рассказал, что проблема, по всей видимости, была в двигателе, поскольку самолет не успел набрать нужную высоту.