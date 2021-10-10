Readovka: Машина с Собчак попала в аварию в Сочи

Российская телеведущая Ксения Собчак, по предварительным данным, попала в аварию в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Readovka.

ДТП произошло на дороге в Красную поляну. Предположительно, Mercedes с Собчак выехал на встречную полосу, в результате чего один человек погиб.

По информации издания, авария произошла вечером 9 октября. На месте погибла 35-летняя женщина, которая была в салоне Volkswagen. Еще пострадали 28-летний водитель легковушки и еще одна женщина-пассажир.

Сейчас обстоятельства дорожного инцидента неизвестны. Согласно неподтвержденным данным, машину взяли в аренду для перевозки Собчак, она не пострадала в аварии и ей не потребовалась медицинская помощь.

Согласно информации «Россия Кубань», Mercedes-Benz, пытаясь обогнать впереди идущую машину, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Volkswagen, который отбросило по касательной на микроавтобус. В микроавтобусе находились 10 человек, никто из них не пострадал.

Ранее в ДТП с автобусом в Сочи пострадали 12 человек. Всего в автобусе находились 30 человек.