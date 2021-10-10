ВОЗ: человечество прошло почти 60% пути в борьбе с коронавирусом

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает газета SonntagsBlick.

При этом она не исключила, что людям придется «взбираться еще на одну неожиданную гору», так как впереди еще слишком много неизвестного, в том числе неожиданное появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Сваминатан также обратила внимание на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией от COVID-19 в разных странах. Например, в некоторых государствах вакцинированы уже 70-80% человек, а в Африке — меньше 4%. Чем дольше будет продолжиться ситуация, тем выше риск появления новых вариантов коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что неравномерное распределение вакцин привело к «глобальной катастрофе».