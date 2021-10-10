Уволенный из-за БДСМ-фото учитель математики заявил о несправедливости

Учитель математики Георгий Миррор, уволившийся из Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств после скандала с фотографиями якобы в стиле БДСМ на его странице в Instagram, заявил о несправедливом отношении к педагогам. Об этом сообщает телеканал «360».

«Вы видели фотографии? Вы считаете их откровенными? У меня есть закрытый профиль, но даже там нет откровенных фотографий, — я их просто не приемлю, мне это просто не нужно», — сказал преподаватель.

Он отметил, что давления со стороны администрации школы не было — в полицию, прокуратуру и Министерство культуры обратились родители учеников. После этого педагог написал заявление об увольнении по собственному желанию. Произошедшее с ним Миррор сравнил с инцидентом, имевшим место в Омске, где уволили учительницу из-за опубликованного в соцсетях фото в купальнике.

Ранее Миррор ответил на обвинения, заявив, что в своих фото и видео использовал иронию и сарказм, а ничего «откровенного» в них не было.