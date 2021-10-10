Парашютист, уцелевший при падении L-410 в Татарстане, назвал вероятную причину крушения

Парашютист Дмитрий Дербышев, который выжил при падении лайнера L-410 в Татарстане, заявил о проблемах с двигателем самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам парашютиста, из-за неисправности двигателя воздушное судно не успело подняться на нужную высоту для выполнения полета. Дмитрий обратил внимание, что пилоты самолета действовали по инструкции.

Самого Дмитрия, уцелевшего при крушении, отправили на рентген. Сильной боли при падении он не ощутил, добавил парашютист.

Как заявили в МЧС, в 09.23 им поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском районе. Согласно предварительным данным, на борту самолета находились 23 человека, из них 21 парашютист.

По последним данным, к крушению самолета L-410, на борту которого были парашютисты, могло привести превышение числа пассажиров.

Также из разбившегося самолета в Татарстане извлекли тела 11 погибших. Предположительно, самолет принадлежал мензелинскому аэроклубу.