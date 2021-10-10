Число погибших от отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 32 человек

За последние сутки от массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области умерли два человека — всего скончались 32. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Оренбуржье задержали десятого фигуранта уголовного дела, возбужденного после отравления.

В четверг, 7 октября, стало известно об отравлении контрафактным спиртным сразу в нескольких населенных пунктах Оренбуржья. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по Вокзальному шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 л с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки. Кроме того, дополнительно была найдены 11 металлических бочек объемом 200 л со спиртосодержащей жидкостью.

В экспертно-криминалистические подразделения поступило около 2 тыс. единиц продукции. В суррогате обнаружили метанол.

В Госдуме призвали усилить надзор за качеством алкогольной продукции после трагедии в Орске.