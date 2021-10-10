Очевидица рассказала подробности крушения L-410 в Татарстане

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Очевидица крушения L-410 в татарском Мензелинске рассказала Telegram-каналу Mash Iptash, как разбился самолет.

«Я начала фотографировать: самолет низко, мне интересно, я начала фотографировать. А муж говорит: он падает!», — вспомнила она.

Канал отмечает, что в момент падения девушка, которую зовут Оксана, ехала с мужем на автомобиле. Заметив дымящее воздушное судно, они направились за ним и увидели, как оно упало.

Оксана была одной из первых, вызвавших скорую помощь, добавляет Mash. Всего свидетелями авиакатастрофы стали пять человек.

Ранее сообщалось, что из разбившегося самолета извлекли тела 11 погибших.

До этого была названа возможная причина крушения L-410.

Самолет разбился утром в воскресенье, на его борту, по предварительным данным, находились 23 человека, 21 из которых парашютист. L-410, предположительно, принадлежит мензелинскому аэроклубу.