В России зафиксировано 28 647 случаев заражения за сутки

Число случаев заражения коронавирусом за сутки в России выросло на 28 647. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 647 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2421 (8,5%) без клинических проявлений», — уточнили в оперативном штабе.

Всего за пандемию в стране зарегистрировано 7 775 365 случаев заражения коронавирусом, темп прироста составил 0,37%, добавили в штабе.

Больше всего новых случаев заражений подтверждено в Москве, Петербурге и Подмосковье — 4 610, 2 822 и 2 026. Полностью выздоровели 17 274 человека.

По данным ведомства, зафиксировано 962 летальных исхода.

Днем ранее, 9 октября, в России выявили 29 362 случая заражения коронавирусом. Скончались за этот период 968 человек.

Ранее главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков назвал осень самым неудачным временем для «встречи» c COVID-19.