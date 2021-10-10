В Оренбуржье задержали десятого фигуранта дела об отравлении алкоголем

Задержан десятый фигурант дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Оренбургской области.

Следователи задержали жителя села Никольского, 11 октября запланировано избрание меры пресечения.

Ранее сообщалось о девяти задержаниях. Пятерых из них уже заключили под стражу.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем в нескольких населенных пунктах Оренбуржья. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по Вокзальному шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 л с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки. Кроме того, дополнительно были найдены 11 металлических бочек объемом 200 л со спиртосодержащей жидкостью.

По последним данным, после употребления суррогатного алкоголя скончались уже 29 человек. По данным «Интерфакса», жертв 30. Официальные источники это не подтверждают. Еще 23 человека остаются под наблюдением в стационарах, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе пятеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Накануне из больниц были выписаны восемь отравившихся.