Эксперт Косенко назвал способ защититься от интернет-мошенников

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, делая покупки в интернете, нужно обращать внимание на корректность ссылки. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор компании Life Pay Арсений Косенко.

«При оплате через онлайн-кассу стоит обращать внимание на ссылки, по которым предлагается совершить оплату. Так, чтобы снизить бдительность покупателя, преступники создают двойники платежных сервисов», - отметил Косенко», — предупредил Косенко.

По его словам, ссылку нельзя подделать, поэтому стоит обращать внимание на правильность написания домена. Он добавил, что соединение со страницами, на которых происходит оплата, осуществляется по протоколу HTTPS — в адресной строке браузера должен быть значок замка.

«Он значит, что сайт обеспечивает безопасное подключение — вся персональная информация надежно шифруется, и злоумышленники не могут ее перехватить», — объяснил Косенко.

Тем пользователям, которые перевели деньги аферистам, он посоветовал опротестовывать операции. Для этого нужно написать заявление о несогласии с переводом.

Ранее аналитик международной компании по разработчике антивирусных решений ESET Станислав Жураковский сообщил о новой схеме телефонных мошенников — они устраивают аудиоспектакль с чередой последовательных звонков.