Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Число погибших от отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 32 человек 11:43
Боксер Тищенко: Фьюри может залезть кому-то в голову своими выходками, но не Усику 11:41
В России зафиксировано 28 647 случаев заражения за сутки 11:40
Минздрав сообщил о 16 погибших при крушении самолета в Татарстане 11:39
Фьюри оценил вероятность проведения поединка против Усика 11:35
Боксер Тищенко: Фьюри больше подходит под ранг чемпиона мира, чем Уайлдер 11:28
Фьюри ответил на вопрос о завершении карьеры после победы над Уайлдером 11:27
Эксперт Косенко назвал способ защититься от интернет-мошенников 11:23
В Оренбуржье задержали десятого фигуранта дела об отравлении алкоголем 11:21
Кобелев о сборной России: у Карпина ограниченный выбор игроков 11:14

Из разбившегося самолета в Татарстане извлекли тела 11 погибших

Спасателями были извлечены тела 11 погибших в результате крушения легкомоторного самолета в Мензелинске в Татарстане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану.

Лайнер L-410 разбился утром 10 октября. На его борту, по предварительным данным, было 23 человека, 21 из которых парашютист.

Один из пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия находятся оперативные службы, выясняются обстоятельства.

Дальнейшая информация по крушению воздушного судна уточняется. Предположительно, самолет принадлежал мензелинскому аэроклубу.

Известно, что возможной причиной крушения могло стать превышение числа пассажиров.

Также МЧС подтвердило факт крушения самолета с парашютистами в Татарстане.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Минздрав сообщил о 16 погибших при крушении самолета в Татарстане
«Россия и Китай уже изучают нашу технику»
О чем говорил Трамп на митинге в Айове
«Я величайший тяжеловес эпохи»: Фьюри защитил титул чемпиона мира
Британец Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деондея Уайлдера
Декорация, упавшая на актера Большого театра, могла привести к еще одной трагедии
Ученые прокомментировали версию Латэма о мутации коронавируса в теле китайского шахтера
В Раде возможную встречу Зеленского и Путина оценили фразой из «12 стульев»
Аналитики объяснили рост цен в октябре
Новости и материалы
Число погибших от отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 32 человек
Боксер Тищенко: Фьюри может залезть кому-то в голову своими выходками, но не Усику
В России зафиксировано 28 647 случаев заражения за сутки
Фьюри оценил вероятность проведения поединка против Усика
Боксер Тищенко: Фьюри больше подходит под ранг чемпиона мира, чем Уайлдер
Фьюри ответил на вопрос о завершении карьеры после победы над Уайлдером
Эксперт Косенко назвал способ защититься от интернет-мошенников
В Оренбуржье задержали десятого фигуранта дела об отравлении алкоголем
Кобелев о сборной России: у Карпина ограниченный выбор игроков
Названа возможная причина крушения самолета с парашютистами в Татарстане
Тимановская критично высказалась о Белорусской федерации легкой атлетики
Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в Татарстане
МЧС: семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане
Промоутер Джошуа подтвердил реванш с Усиком
Промоутер: такого Фьюри и Уайлдера Усик побил бы в один вечер
МЧС подтвердило факт крушения самолета с парашютистами в Татарстане
В Татарстане разбился самолет с 20 парашютистами на борту
Спортивный директор «ПСЖ» рассказал, что Месси планировал остаться в «Барселоне»
Все новости
Самый загадочный теракт в СССР: как взорвали Ту-104 над Внуково
50 лет назад был взорван советский Ту-104, летевший из Москвы в Симферополь
29 жертв, 9 задержанных: главное об отравлении алкоголем в Оренбуржье
В Оренбургской области выявлен новый очаг отравления контрафактным спиртным
За что машину могут принудительно снять с учета в ГИБДД
Какие есть основания для прекращения регистрации автомобиля
«Не хватает только стены»: «ВКонтакте» исполнилось 15 лет
Как менялся дизайн «ВКонтакте» за 15 лет существования соцсети
Впервые Гитлера остановили на советском Севере
80 лет назад РККА одержала победу над немецкими войскам в Заполярье и Карелии
Таиланд, Италия и Турция: где россияне предпочитают лечить осеннюю хандру
По оценкам экспертов, за границей в этом году смогли отдохнуть всего 17% россиян
«Британский подданный»: Чарльзу Дэнсу — 75
«Не раздражать и не эпатировать»: блестящие колготки под запретом стилистов
Как выбирать теплые колготки
«Такого не было за 40 лет». Артист Большого театра умер на сцене
Актер миманса Кулеш погиб во время представления оперы «Садко» в Большом театре
«Австрии нужно стабильное правительство». Курц ушел в отставку во второй раз
Канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку на фоне коррупционного скандала
Бабиш признал поражение. Либералы побеждают на выборах в Чехии
В Чехии коалиция «Вместе» лидирует на парламентских выборах
«Там были личные моменты». В крови скончавшегося депутата Рады нашли наркотик
В Верховной раде Украины назвали причину смерти депутата Полякова
Новая теория появления COVID-19: вирус передали шахтеры
BRP: коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайца
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях