Из разбившегося самолета в Татарстане извлекли тела 11 погибших

Спасателями были извлечены тела 11 погибших в результате крушения легкомоторного самолета в Мензелинске в Татарстане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану.

Лайнер L-410 разбился утром 10 октября. На его борту, по предварительным данным, было 23 человека, 21 из которых парашютист.

Один из пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия находятся оперативные службы, выясняются обстоятельства.

Дальнейшая информация по крушению воздушного судна уточняется. Предположительно, самолет принадлежал мензелинскому аэроклубу.

Известно, что возможной причиной крушения могло стать превышение числа пассажиров.

Также МЧС подтвердило факт крушения самолета с парашютистами в Татарстане.