Названа возможная причина крушения самолета с парашютистами в Татарстане

К крушению самолета L-410, на борту которого были парашютисты, могло привести превышение числа пассажиров. Об этом ТАСС заявили в авиационных службах.

Лайнер разбился в татарском Мензелинске утром 10 октября.

«На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что и стало причиной падения», — заявил источник агентства.

При этом не исключаются версии с неисправностью воздушного судна, а также ошибкой экипажа.

В МЧС ранее заявили, что в 09.23 им поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском районе. По предварительным данным, на борту самолета были 23 человека, 21 из них были парашютистами. Экстренным ведомствам удалось вытащить из лайнера семерых выживших. В настоящий момент спасатели работают на месте крушения, выясняются обстоятельства.

Также МЧС подтвердило факт крушения самолета с парашютистами в Татарстане.