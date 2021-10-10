МЧС подтвердило факт крушения самолета с парашютистами в Татарстане

Спасатели подтвердили факт крушения легкомоторного самолета в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«В 09:23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинске», — рассказали в ведомстве, уточнив, что информация является предварительной. На место вызова следуют пожарные.

По данным МЧС, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

Источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу» о 19 погибших, судьба еще троих неизвестна.

Ранее стало известно, что самолет L-410 пропал с радаров и перестал выходить на связь. Судно принадлежит мензелинскому аэроклубу.

L-410 — легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Был разработан в 1966-1967 годах.