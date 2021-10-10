В Татарстане разбился самолет с 20 парашютистами на борту

В Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 20 парашютистов местного аэроклуба и 2 члена экипажа.

Как сообщает РЕН, самолет принадлежит мензелинскому аэроклубу. Судно совершило жесткую посадку в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы видят дым в том районе. Официального подтверждения этой информации нет.

Информацию о крушении самолета в районе Мензелинска также подтверждает источник «Интерфакса».

Ранее, 12 сентября, Cамолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района в Иркутской области приблизительно в 23.15 (18.15 по московскому времени). На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.