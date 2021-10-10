Появилось видео с моментом спуска декорации и смерти актера Большого театра

Момент смерти актера на сцене Большого театра в Москве Евгения Кулеша был снят на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На данных кадрах можно заметить, как опускается декорация, потом коллеги артиста по сцене пытаются понять, что произошло. Затем театральный занавес закрывает сцену, пока актеры начинают разбираться в произошедшем.

Инцидент произошел во время показа оперы «Садко». Погибший являлся артистом мимического ансамбля, ему было 37 лет. Сразу после происшествия столичных зрителей попросили покинуть театр, была начата проверка.

Погибший 37-летний актер получил удар по голове и скончался до приезда врачей.

Коллега Кулеша заявил, что не считает произошедшее несчастным случаем, ведь декорация не рухнула, а спускалась, как и положено. Он уверен, что актер мог нарушить технику безопасности, не смог сориентироваться и вовремя отойти в сторону. В театре сообщили, что механизм декорации сработал в штатном режиме. При этом очевидцы допускают, что причиной трагедии стали ошибочные действия актера.

Также экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе заявил о вопиющих нарушениях техники безопасности в культурном учреждении и выразил уверенность, что дело с гибелью актера замнут.