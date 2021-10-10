Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Боливии

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого были сотрудники министерства здравоохранения. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Мы потрясены авиакатастрофой в [департаменте] Пандо, в которой погибли шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии», — написал Арсе.

В Минздраве Боливии отметили, что на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения, «которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья». В результате происшествия также погибли двое пилотов.

По предварительной информации, самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта. Специалистов должны были доставить в город Кобиха, откуда они планировали вылететь коммерческим рейсом в другой населенный пункт.

Ранее вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе в подмосковном городе Лыткарино. После падения горения воздушного судна не последовало. Причины крушения в настоящее время устанавливаются.