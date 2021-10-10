В России через 15 лет появится синтетическая еда-антидепрессант

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный заявил, что синтетическая и «клеточная» еда для избавления от депрессии и улучшения психоэмоционального здоровья появится в РФ до 2035 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что «некоторые аминокислоты, которые мы употребляем вместе с пищей, оказывают большое влияние на наше психоэмоциональное состояние и настроение. Например, лизин, метионин, триптофан.

«Мы считаем, что до 2035 года такие продукты питания появятся в продуктовых магазинах в виде коктейлей, гелей, салатов, снеков. К этому времени у россиян появится персональный медицинский профиль, учитывающий в том числе и аминокислотный баланс организма и предлагающий персонализированное питание. Помимо этого, мы ожидаем, что к этому времени доступность медицинских лабораторий для быстрой сдачи анализов повысится по всей стране. Однако пока для Казани и Красноярска и ряда других городов это не очень доступные вещи», — подчеркнул Чарный.

Он добавил, что большинство растительной пищи дефицитно по нескольким аминокислотам.

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