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На Сахалине нашли тела троих мужчин без видимых телесных повреждений

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Global Look Press

В квартире поселка Шахтерск на Сахалине обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений, сообщает СК РФ по Сахалинской области.

«По сообщению об обнаружении в одной из квартир по улице Интернациональной в поселке Шахтерск тел троих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

Ранее житель поселка Тельмана Ленинградской области нашел на дне реки Ижоры сумку с человеческими останками.

Мужчина пояснил, что он увлекается поиском предметов на дне водоемов с помощью магнита. В сумке помимо останков находилась металлическая гиря, и так он смог вытащить ее из воды.

По его словам, за несколько лет увлечения поисками он впервые столкнулся с такой страшной находкой. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто находится в сумке, сколько времени провели останки в воде и установить обстоятельства гибели.

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