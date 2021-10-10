Доктор Мясников рассказал об опасном лекарстве при кризе

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема таблеток «под язык» при повышенном артериальном давлении. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что к таким препаратам относится каптоприл.

«Не снижайте резко давление. У вас криз — все таблетки «под язык» вам запрещены. <…> Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать», — поделился Мясников.

Он добавил, что подобные лекарства можно принимать только в больнице под присмотром специалистов.

Среди возможных последствий, в случае приема препаратов «под язык» дома, Мясников назвал падение перфузионного давления в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках, инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность.

Врач подчеркнул, что снизить давление может помочь отказ от соли, физические нагрузки, отсутствие стрессов, ограничение жидкости и правильное лечение.

Ранее доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о приближающемся инсульте.