В РПЦ заявили, что отмена смертной казни – внутреннее дело каждого государства

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в Русской православной церкви считают отмену смертной казни вопросом, который должен решаться в каждом конкретном государстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Среди христиан во всем мире есть разные мнения по вопросу отмены смертной казни. Это связано с тем, что в церковном предании, учении Церкви, нет запрета на смертную казнь. Поэтому отмена смертной казни – вопрос к рассмотрению в каждой конкретной стране, который решается в диалоге государства и общества», — утверждает Кипшидзе.

Он подчеркнул, что в РПЦ приветствуют фактическую отмену смертной казни в России в 1996 году.

Кипшидзе подчеркивает, что вопрос о возвращении смертной казни обостряется в обществе в случаях, когда совершивший тяжкое преступление человек вышел на свободу - и вновь совершил убийство или другое тяжкое преступление.

Ранее в Республике Сьерра-Леоне вступил в силу закон об отмене смертной казни, принятый Национальным собранием страны в июле.