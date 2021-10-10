Переменная облачность и до +13°С ожидаются в Москве

Переменная облачность без осадков и до +13°С ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 11…13°С тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до -2°С. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 9…14°С тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки -4°С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночь с 8 на 9 октября в Москве стала самой холодной с начала осени.

По его словам, температура воздуха в столице опустилась до -1,1°C.

Первые заморозки в столичный регион пришли 7 сентября. Тогда столбики термометра в Москве опустились до -0,4°C, в Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где температура понижалась до -5,2°C.

В целом зимняя погода в России уже устанавливается в Магаданской области, Туве и на Чукотке.