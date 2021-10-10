Россияне стали реже совершать преступления в пьяном виде

Количество преступлений, совершенных в России в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 7,4% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные МВД.

В МВД сообщили, что около 28% преступлений в России совершаются в пьяном виде. Всего с начала года в нетрезвом виде на момент совершения противоправных деяний оказались 182 тысяч задержанных.

Больше всего преступлений в нетрезвом виде совершают в Туве — там около 50% человек находились в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. Примерно такая же ситуация в Ненецком автономном округе, а третье место у Забайкальского края.

Руководитель некоммерческой организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что снижение «пьяной» преступности произошло из-за коронавируса, он заставил людей задуматься о своем здоровье и снизить потребление алкоголя.

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