В Госдуме предложили вернуть 30 льгот для пенсионеров

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что в Госдуме рассматривается законопроект о возвращении 30 государственных льгот для «детей войны». Об этом сообщает URA.RU.

«Еще в 2006 году, после монетизации у детей войны отобрали 30 льгот, они были 50%. Мы предлагаем все их вернуть. Это стоит 120 млрд рублей. Эта сумма никаких нагрузок на бюджет не несет. Мы будем ставить этот вопрос начиная с первого заседания новой Госдумы», — рассказал Коломейцев.

Он подчеркнул, что из-за утери в 90-е годы большинства архивных данных с предприятий и производств, «дети войны» и труженики тыла сейчас получают только обычную пенсию.

Ранее депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков заявил, что размер пенсий в России должен приближаться к уровню получаемых зарплат.

Парламентарий подчеркнул, что в таком случае необходимо создать продуманную систему мер, которая предоставила бы возможность получать гражданам достойную пенсию. В текущей ситуации для многих россиян «она позволяет желать лучшего».