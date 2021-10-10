Жириновский назвал «потенциальными убийцами» напавших на мужчину в московском метро

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что напавшие на пассажира в московском метро граждане потенциальные убийцы и им нужно вменять самые жесткие сроки заключения. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Сама сцена избиения показывает нутро людей, что-то такое зверское, человеконенавистническое. И здесь дело не в национальности, это может быть между людьми любой национальности, любой расы <…> Какое хулиганство? Покушение на убийство, это потенциальные убийцы. Им нужен немедленно самый длительный срок заключения, самые тяжелые условия, далеко на Север», — подчеркнул Жириновский.

По его словам, нужно создать систему отслеживания людей, отбывших наказание и вышедших на свободу, которая позволит выявить новые инциденты и «немедленно туда патруль и самые жесткие меры задержания».

Ранее Следственный комитет России предъявил₽ обвинение в покушении на убийство и применения насилия в отношении представителей власти троим подозреваемым в избиении бармена Романа Ковалева в вагоне метро.

Нападение произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — набросились на заступившегося за пассажирку Ковалева. Девушка сделала дагестанцам замечание — в ответ они начали ее оскорблять.