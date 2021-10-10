В Европе назвали способ обхода ограничений для «Северного потока – 2»

Аналитик Даниэль Чижевский заявил, что для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами «Северного потока — 2» могут стать европейские партнеры трубопровода. Об этом он рассказал в интервью «Польскому радио».

Аналитик отмечает, что компаниям Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall финансирование может дать возможность для «некоторого поля для маневров».

В конечном итоге владельцем «Северный поток — 2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда все будет в соответствии с газовой директивой», — подчеркнул Чижевский.

Он добавил, что такое развитие событий может быть «крайним вариантом».

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен, и его противники, в том числе и Польша, не смогут этому помешать.

По мнению аналитиков, Европа испытывает острый дефицит газа, что и спровоцировало рост цен на топливо до рекордных отметок. Как, в частности, заявил аналитик Войцех Якубик, это обусловлено действиями «Газпрома», который «умышленно уменьшает» объемы поставок топлива в Европу до минимума.