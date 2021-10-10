Зрительница оперы «Садко» в Большом театре рассказала о гибели артиста на сцене

Зрительница оперы «Садко» в Большом театре рассказала, что происходило на сцене в момент гибели артиста Евгения Кулеша. Об этом сообщают «Известия».

«Началась опера, все шло как надо, потом начала опускаться декорация, артисты начали петь, и, как я поняла, главный герой — царь наверное, начал кричать «Стоп, стоп, стоп, вызовите скорую!». <...> Один из главных героев, наверное это был Садко, подошел к месту трагедии и сразу отошел, закрыв рот рукой», — рассказала она.

Накануне на сцене Большого театра одного из актеров насмерть придавило внезапно упавшей декорацией. Инцидент произошел во время оперы «Садко». После случившегося представление было отменено. По факту инцидента прокуратура Москвы и СК проводят проверки.

Погибший Евгений Кулеш — артист мимического ансамбля, служил в театре почти 20 лет. После падения декорации мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.