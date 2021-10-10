Осужденный по ошибке американец после 37 лет тюрьмы подал в суд на тех, кто вел его дело

56-летний американец Роберт Дюбуаз, отсидевший в тюрьме 37 лет, подал в суд на полицейских, детективов и судебного дантиста, которые вели его дело. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Дюбуаз был осужден за изнасилование и убийство 19-летней Барбары Грэмс в штате Флорида в 1983 году, ее тело было найдено во дворе стоматологической клиники.

Детективы обнаружили на щеке убитой след от укуса. У Дюбуаза взяли на экспертизу слепки зубов, после чего следователи заявили, что они совпадают со следом от зубов на щеке девушки.

Однако в 2020 году были обнаружены новые образцы ДНК, которые показали, что преступление совершил другой человек. Отсидевший к тому моменту 37 лет Дюбуаз вышел на свободу.

Мужчина подал в суд на трех бывших детективов, бывшего сержанта полиции и судебного дантиста. По словам Дюбуаза, они сговорились и сфабриковали доказательства, чтобы посадить его в тюрьму. В иске также указано, что для изготовления слепка зубов использовался пчелиный воск, который даже в 1983 году не считался подходящим материалом для этих целей.

Ранее сообщалось, что Саратовский суд освободил из-под стражи осужденного по ошибке.