Эпидемиолог Шунков назвал условия для ввода локдауна в России

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что новый локдаун в России могут ввести в случае появления нового смертоносного штамма коронавируса или микст-инфекции. Об этом он рассказал в интервью агентству Ura.ru.

По его словам, новые ограничения возможны при появлении нового опасного штамма коронавируса с высокой летальностью, но специалист отметил низкую вероятность такого исхода.

Шунков добавил, что локдаун могут ввести, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. «Тогда это будет называться микст-инфекция, и она будет протекать значительно тяжелее, чем все инфекции, циркулирующие в текущем эпидсезоне на протяжении эпидемии», — отметил специалист.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает полноценный локдаун эффективным методом борьбы со смертностью от Covid-19. «У нас был недолокдаун», — заявил специалист. По его словам, ограничения нужно было вводить раньше, чтобы избежать высокой смертности в России.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России на федеральном уровне не будут вводиться жесткие ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.