Психолог Синарев рассказал о надежных методах отказа от курения

Психолог Дмитрий Синарев рассказал, как же наконец раз и навсегда отказаться от табакокурения. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Психолог подчеркнул, что одну из главных ролей в сохранении привычки играет так называемая «вторичная выгода», то есть те положительные моменты, которые нам дает то или иное «нехорошее» поведение. В пример он привел перекур для офисного сотрудника, служащие возможностью передохнуть от работы.

В этом случае Синаев советует изменить привычку на другую, которая позволит сохранить плюсы, которое ему давало курение табака.

Но первостепенным фактором является мотивация. Человек должен осознавать и сам для себя дать ответ, хочет ли он на самом деле бросить курить. От ответа будет зависеть результат.

Ранее юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов напомнил, что Оштрафовать за курение на собственном балконе или лоджии могут лишь при нарушении противопожарных правил, но просто курящего на балконе соседа привлечь к ответственности не выйдет.

В случае нарушения противопожарных правил гражданину может грозить штраф от двух до трех тысяч рублей.