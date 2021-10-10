На загоревшейся в Подмосковье нефтебазе произошел разлив топлива на 1000 кв. м

Площадь разлива топлива на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья, где возник пожар, составляет 1 000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Из одной из емкостей вытекло дизельное топливо на площади 1 000 кв. метров», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Рузском районе Подмосковья ликвидирован.

Резервуар на территории нефтебазы загорелся в Рузском районе Московской области. Видео пожара опубликовал Telegram-канал Mash.

Уточняется, что горит цистерна с 30 тоннами дизельного топлива. На место для тушения пожара отправлены 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.

До этого на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), расположенном в городе Свободный Амурской области, произошел взрыв из-за разгерметизации оборудования. За взрывом последовал пожар, пламя охватило большую часть завода. ЧП не нарушило технологический процесс, о пострадавших не сообщалось.

Возгорание локализовано, ЧП не нарушило технологический процесс, добавили в пресс-службе. В настоящее время устанавливается нанесенный аварией ущерб.