Пожар на нефтебазе в Подмосковье ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Рузском районе Подмосковья ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области.
«В 00:13 объявлена ликвидация открытого горения», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что резервуар на территории нефтебазы загорелся в Рузском районе Московской области. Видео пожара опубликовал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что горит цистерна с 30 тоннами дизельного топлива. На место для тушения пожара отправлены 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.
До этого на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), расположенном в городе Свободный Амурской области, произошел взрыв из-за разгерметизации оборудования. За взрывом последовал пожар, пламя охватило большую часть завода. ЧП не нарушило технологический процесс, о пострадавших не сообщалось.
Возгорание локализовано, ЧП не нарушило технологический процесс, добавили в пресс-службе. В настоящее время устанавливается нанесенный аварией ущерб.