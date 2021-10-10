Тело погибшего на сцене Большого театра артиста увезли медики

Тело артиста Евгения Кулеша, который погиб на сцене Большого театра во время смены декорации на опере «Садко», увезла бригада «скорой помощи». Об этом сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что в Большом театре одного из актеров убило упавшей декорацией. Инцидент произошел во время оперы «Садко». После случившегося представление было отменено.

Как передает телеканал «Рен ТВ», в результате происшествия погиб артист мимического ансамбля Евгений Кулеш — артист мимического ансамбля, который служил в театре почти 20 лет. После падения декорации мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти артиста. В театре уточнили, что в настоящее время на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего. Администрация театра оказывает следствию содействие.