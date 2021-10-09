Мать избитого в метро Ковалева рассказала, как узнала о случившемся

Мать двадцатипятилетнего Романа Ковалева, который заступился за девушку в метро и был избит тремя мужчинами, рассказала Telegram-каналу «Москва 24», что об инциденте узнала от самого сына.

«Позвонил мне, сказал: «Мам, ты не волнуйся, у меня уже все хорошо. Я просто боюсь, что ты узнаешь из других источников. Чтобы ты узнала от меня — я сейчас в больнице, уже все нормально. Я ехал в метро, пытался защитить девушку, меня избили», — вспоминает она.

После того как об избиении стали писать средства массовой информации, говорит мать Ковалева, «вот уже три дня успокоиться не могу».

Она также рассказала, что после инцидента и Ковалева была сломана дуга под глазом.

«Поставили пластину и восстановили нос. Все восстанавливается потихоньку, все неплохо», — заявила она.

У Ковалева диагностированы переломы лицевой кости и носа, ему потребуется операция. Врачи не прогнозируют, сможет ли пострадавший сохранить зрение на одном глазу. Заведение, в котором Ковалев работает барменом, обещало предоставить ему материальное поощрение.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить Ковалеву 2 млн рублей.

Нападение произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов набросились на заступившегося за пассажирку Ковалева. Девушка сделала дагестанцам замечание — в ответ они начали ее оскорблять.