СК проводит проверку по факту смерти актера в Большом театре

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти артиста во время спектакля в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.

В театре уточнили, что в настоящее время на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего. Администрация театра оказывает следствию содействие.

В московском главке СК подтвердили проведение проверки.

«9 октября во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Накануне в Большом театре одного из актеров убило упавшей декорацией. Инцидент произошел во время оперы «Садко». После случившегося представление было отменено.

Сообщалось, что погибший — артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.