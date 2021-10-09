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СК проводит проверку по факту смерти актера в Большом театре

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Исаак Тункель/РИА «Новости»

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти артиста во время спектакля в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.

В театре уточнили, что в настоящее время на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего. Администрация театра оказывает следствию содействие.

В московском главке СК подтвердили проведение проверки.

«9 октября во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

Накануне в Большом театре одного из актеров убило упавшей декорацией. Инцидент произошел во время оперы «Садко». После случившегося представление было отменено.

Сообщалось, что погибший — артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.

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