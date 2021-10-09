Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 30

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 30. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство.

Ранее сообщалось о 29 жертвах отравления, 28 пострадавших живы.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем в нескольких населенных пунктах Оренбуржья. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по Вокзальному шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 л с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки. Кроме того, дополнительно была найдены 11 металлических бочек объемом 200 л со спиртосодержащей жидкостью.

В экспертно-криминалистические подразделения поступило около 2 тыс. единиц продукции. В суррогате обнаружили метанол.

В Госдуме призвали усилить надзор за качеством алкогольной продукции после трагедии в Орске.