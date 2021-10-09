СК: обнаруженные в реке под Петербургом останки могут принадлежать ребенку

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения в реке Ижоре сумки с останками. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.

По предположению следователей, останки могут принадлежать ребенку.

Накануне житель поселка Тельмана Ленинградской области нашел на дне реки Ижоры сумку с человеческими останками. Мужчина пояснил, что он увлекается поиском предметов на дне водоемов с помощью магнита. В сумке помимо останков находилась металлическая гиря, и так он смог вытащить ее из воды.

«После получения информации на место происшествия незамедлительно прибыл заместитель руководителя Следственного управления, возглавивший работу следственно-оперативной группы... В режиме видеоконференцсвязи с участием руководителя Следственного управления проведено межведомственное совещание и запланированы определенные следственно-оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

По данным СК, предположительная давность наступления смерти — более года. Сейчас на месте работают следователи и полиция. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

Ранее в Петербурге обнаружили еще один пакет с телом младенца в реке Ижора.