Под Петербургом нашли сумку с человеческими останками

Житель поселка Тельмана Ленинградской области нашел на дне реки Ижоры сумку с человеческими останками, сообщает портал «Невские новости».

Мужчина пояснил, что он увлекается поиском предметов на дне водоемов с помощью магнита. В сумке помимо останков находилась металлическая гиря, и так смог вытащить ее из воды.

«Как только я наткнулся на сумку и понял, что там, оставил находку на берегу и отошел. Приглядываться и рассматривать не стал», — сказал мужчина, объясняя, что сумка выглядела «как из 90-х».

По его словам, за несколько лет увлечения поисками он впервые столкнулся с такой страшной находкой. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто находится в сумке, сколько времени провели останки в воде и установить обстоятельства гибели.

Ранее в подвале одного из домов Санкт-Петербурга были обнаружены останки, предположительно, женщины. Тело было покрыто плотными полиэтиленовыми пакетами, засыпано землей и мусором. Позднее стало известно, что погибшая — либо молодая девушка, либо подросток. На теле погибшей были обнаружены следы от пирсинга в пупке.